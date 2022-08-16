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Уланудэнцы и агинцы приняли участие в заплыве на открытой воде

Уланудэнцы и агинцы приняли участие в заплыве на открытой воде
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкалья
В Забайкалье провели заплыв «ZabSwimFest 2022»

Первый в Забайкальском крае заплыв «ZabSwimFest 2022» на открытой воде станет традиционным. Соревнования прошли 14 августа на озере Арахлей, где собрались профессиональные пловцы и любители из Читы, посёлка Агинское и города Улан-Удэ. Всего в состязании приняли участие 34 человека. Гонка проводилась на пяти дистанциях: 5 километров, 2,5 километра, морская миля – 1852 метра, 1 километр и 500 метров.

Среди мужчин Роман Сиротенко стал лучшим на дистанции в пять километров. Он преодолел расстояние за 1 час 27 минут 20 секунд. Среди женщин лучшей стала Эмилия Давидюк. Спортсменка проплыла пять километров за 1 час 28 минут 20 секунд.

На дистанции 2,5 километра победу среди мужчин одержал Даниил Булгаков с результатом 36 минут 30 секунд. Среди женщин – Екатерина Филиппова с результатом 44 минуты пять секунд.

Морскую милю среди мужчин и среди женщин быстрее всех преодолели Даниил Горейский с результатом 31 минута 20 секунд и Мария Опарина с результатом 33 минуты 13 секунд соответственно.

В заплыве на один километр победителями стали: среди мужчин Александр Дариев с результатом 13 минут 52 секунды, среди женщин Екатерина Пономарева с результатом 20 минут 54 секунды.

На дистанции 500 метров лучшими оказались: среди мужчин Аюр Цыденешиев с результатом 8 минут 10 секунд, среди женщин Алтана Бадмацыренова с результатом пять минут 58 секунд.

- Принять участие в заплыве могли все желающие. Стиль плавания и спортивные разряды не имели значения. На Арахлее собрались и те, кто занимается плаванием профессионально, и любители. Были семейные пары и много детей. Самому молодому участнику всего 11 лет. Это Тимофей Н., он занял второе место на дистанции 500 метров среди мужчин, - рассказал организатор заплыва Сергей Иванов.

Победители и призёры получили подарки от спонсоров и денежные сертификаты. Призовой фонд соревнований составил около 200 тысяч рублей. Организаторы также отметили, что мероприятие планируется проводить ежегодно, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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