15 августа

14 августа

Популярное

В Бурятии собака преодолела 5 км вплавь по Байкалу

В Бурятии собака преодолела 5 км вплавь по Байкалу
Общество,  Фото:"Байкальский эстрим"
«Водяной» собаке Чапе не впервой совершать такой поход

На Байкале собака отправилась в водный поход вместо того, чтобы охранять палаточный лагерь, и в итоге проплыла 5 и пробежала 6 километров. Об этом рассказали представители федерации экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии «Байкальский экстрим».

- У нас в команде есть «водяная» собака... Чапа в эти выходные вместо того, чтобы охранять наш палаточный лагерь, отправилась с нами в водный поход вокруг полуострова Карга. Место ей в каяке не предложили, и она решила пройти этот маршрут вплавь. Жалели её, тащили на байдарку, сап-борд, но её гордость или обида за то, что не пригласили в команду, не давала ей расслабиться, и она все плыла и плыла… - рассказали в федерации «Байкальский экстрим».

Тогда спортсмены поменяли тактику и пошли вдоль берега, чтобы Чапа могла сопровождать их по берегу. В итоге собака проплыла 5 км и 6 пробежала по косе. По словам участников похода, такая история повторяется уже второй год.



Байкал собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на форуме «Армия-2022» покажут боевую технику
В Улан-Удэ на форуме «Армия-2022» покажут боевую технику
Общество, 15.08.2022
Все желающие увидят современную технику Восточного военного округа
В Бурятии собака преодолела 5 км вплавь по Байкалу
В Бурятии собака преодолела 5 км вплавь по Байкалу
Общество, 15.08.2022
«Водяной» собаке Чапе не впервой совершать такой поход
Пляж в Чите закроют из-за отсутствия отдыхающих
Пляж в Чите закроют из-за отсутствия отдыхающих
Общество, 15.08.2022
Отдыхающих на пляже нет пятый день подряд
В Бурятии заработала горячая линия в помощь родителям школьников
В Бурятии заработала горячая линия в помощь родителям школьников
Общество, 15.08.2022
Специалисты будут отвечать на вопросы практически до конца августа
Бурятскую общественницу разгневала известная авиакомпания
Бурятскую общественницу разгневала известная авиакомпания
Общество, 15.08.2022
Галине Горбатых с трудом удалось отдохнуть во время ожидания трансферного рейса
В Прибайкальском нацпарке закрыли несколько маршрутов
В Прибайкальском нацпарке закрыли несколько маршрутов
Общество, 15.08.2022
Причиной стал высокий класс пожарной опасности
В Бурятии приостановили взыскание долгов с военнослужащих
В Бурятии приостановили взыскание долгов с военнослужащих
Общество, 15.08.2022
Статистику раскрыли в службе судебных приставов Бурятии
Бурятия получит ещё более 500 млн финансирования до конца года
Бурятия получит ещё более 500 млн финансирования до конца года
Общество, 15.08.2022
Средства распределят по разным социально-экономическим направлениям
В Улан-Удэ возле школы нашли опасную парковку
В Улан-Удэ возле школы нашли опасную парковку
Общество, 15.08.2022
Общественники просят закончить все дорожные и коммунальные работы вблизи школ до начала учебного года
С начала года прокуратура выявила более 17 тысяч нарушений закона
С начала года прокуратура выявила более 17 тысяч нарушений закона
Общество, 15.08.2022
Представлены основные статистические данные с начала года
В Бурятию приехал онкогематолог международного уровня из Индии
В Бурятию приехал онкогематолог международного уровня из Индии
Общество, 14.08.2022
Установлена договорённость о взаимном консультировании сложных случаев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^