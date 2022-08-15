В Бурятии собака преодолела 5 км вплавь по Байкалу













На Байкале собака отправилась в водный поход вместо того, чтобы охранять палаточный лагерь, и в итоге проплыла 5 и пробежала 6 километров. Об этом рассказали представители федерации экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии «Байкальский экстрим».- У нас в команде есть «водяная» собака... Чапа в эти выходные вместо того, чтобы охранять наш палаточный лагерь, отправилась с нами в водный поход вокруг полуострова Карга. Место ей в каяке не предложили, и она решила пройти этот маршрут вплавь. Жалели её, тащили на байдарку, сап-борд, но её гордость или обида за то, что не пригласили в команду, не давала ей расслабиться, и она все плыла и плыла… - рассказали в федерации «Байкальский экстрим».Тогда спортсмены поменяли тактику и пошли вдоль берега, чтобы Чапа могла сопровождать их по берегу. В итоге собака проплыла 5 км и 6 пробежала по косе. По словам участников похода, такая история повторяется уже второй год.