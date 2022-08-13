В Туве состоится международный фестиваль горлового пения

Мероприятие стартует в канун Дня хөөмея – тувинского горлового пения



С 16 по 19 августа в столице Тувы пройдёт IV международный фестиваль исполнителей горлового пения «Хөөмей в Центре Азии». В этом году мероприятие посвящено юбилею исполнителя этнической музыки, педагога хөөмея Коңгар-оола Ондара.



В рамках фестиваля состоятся презентация документального фильма народного хоомейжи Тувы Конгар-оола Ондара, проведение обряда «Саӊ салыр» Оваа хөөмея, конкурсная часть, концерт симфонического оркестра Хакасской республиканской филармонии с участием звёзд-исполнителей тувинского хөөмея, а также мастер- классы, посвящённые сохранению горлового пения. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.



Программа фестиваля «Хөөмей в Центре Азии»



16 августа

10:00 – 15:00 - Регистрация участников фестиваля в центре тувинской культуры

16:00 – 18:00 - Презентация документального фильма (6+) заслуженного артиста Российской Федерации, народного хѳѳмейжи Республики Тыва Коңгар-оола Ондара в доме народного творчества

19:00 – 21:00 - Открытие IV международного фестиваля «Хөөмей в Центре Азии» (6+) в скульптурном комплексе «Центр Азии»



17 августа

8:00 – 10:00 - Обряд «Саӊ салыр» Оваа хѳѳмея в этнокультурном комплексе «Алдын-Булак»

10:00 – 18:00 - Конкурсная часть фестиваля (18+). Номинация «Традиционное соло» в центре тувинской культуры

19:00 – 21:00 - Концерт ко Дню хөөмея с участием хөөмейжи и симфонического оркестра Хакасской республиканской филармонии (6+) в национальном театре РТ



18 августа

10:00 – 16:00 - Конкурсная часть фестиваля (18+). Номинация «Традиционный ансамбль» в национальном театре РТ

19:00 – 21:00 - Концерт хедлайнеров фестиваля «Хөөмей в Центре Азии» (6+) в национальном театре РТ



19 августа

10:00 – 16:00 - Методический семинар «О проблемах сохранения тувинского хөөмея в условиях современной глобализации» (18+) в центре тувинской культуры

19:00 – 21:00 - Закрытие фестиваля (6+). Награждение и лазерное шоу на площади Арата.

