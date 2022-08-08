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Вода в Байкале прибывает примерно на 1 см в день

Вода в Байкале прибывает примерно на 1 см в день
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По словам руководителя Росводресурсов, прогноз благоприятный

Рост уровня воды в Байкале не угрожает Иркутску повторением прошлогодней ситуации, когда из-за паводка и увеличения сброса воды на ГЭС Ангарского каскада в городе произошло подтопление части территорий. Об этом сообщил во время рабочей поездки в Пермский край руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, передаёт ТАСС.

Летом 2021 года уровень воды в озере Байкал поднимался до 457,23 м, что на 23 см превысило норму. В связи с этим по решению Росводресурсов увеличивали расход воды на ГЭС Ангарского каскада, на гидроэлектростанциях приходилось открывать холостой сброс. Это приводило к подтоплениям в Иркутске.

«Прогноз у нас благоприятный, хотя сейчас уровень воды в озере растёт примерно на 1 см в день. Гидромет говорит, что это небольшой пик паводка, который через неделю пройдёт. <…> Сейчас этот вопрос на контроле, никаких подтоплений дачных поселков и так далее не ожидается», - цитирует ТАСС Кириллова.

Он отметил, что сброс воды составляет около 2,5 тыс. куб. м/с без холостого сброса. 
Байкал уровень воды

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