По словам руководителя Росводресурсов, прогноз благоприятный
Рост уровня воды в Байкале не угрожает Иркутску повторением прошлогодней ситуации, когда из-за паводка и увеличения сброса воды на ГЭС Ангарского каскада в городе произошло подтопление части территорий. Об этом сообщил во время рабочей поездки в Пермский край руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, передаёт ТАСС.
Летом 2021 года уровень воды в озере Байкал поднимался до 457,23 м, что на 23 см превысило норму. В связи с этим по решению Росводресурсов увеличивали расход воды на ГЭС Ангарского каскада, на гидроэлектростанциях приходилось открывать холостой сброс. Это приводило к подтоплениям в Иркутске.
«Прогноз у нас благоприятный, хотя сейчас уровень воды в озере растёт примерно на 1 см в день. Гидромет говорит, что это небольшой пик паводка, который через неделю пройдёт. <…> Сейчас этот вопрос на контроле, никаких подтоплений дачных поселков и так далее не ожидается», - цитирует ТАСС Кириллова.
Он отметил, что сброс воды составляет около 2,5 тыс. куб. м/с без холостого сброса.
Вода в Байкале прибывает примерно на 1 см в день
Общество, Фото:
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