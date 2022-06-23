В Иркутской области тофалары соберутся на «Арканные игры»

В Нижнеудинском районе состоится фольклорно-спортивный праздник «Аргамчы-Ыры»



25 июня в деревне Нерха Нижнеудинского района Иркутской области пройдёт ежегодный фольклорно-спортивный праздник «Арканные игры». На тофаларском языке он звучит как «Аргамчы-Ыры». Это древний религиозно-магический праздник, посвящённый культу священного оленя, один из главных символов единения всего тофаларского народа.



В программе мероприятия состоятся традиционные игры, спортивные состязания, творческие конкурсы для детей и взрослых, песни, танцы и народные гуляния. В конкурсе «Лучший Мерген – 2022» мужчины продемонстрируют силу, ловкость и владение древними искусствами: метание аркана, конные скачки, национальная борьба.



Конкурсы национальной кухни «Чиишкин Тофа» и «Лучший мастер народных промыслов» откроют мир традиционного быта тофов, а в конкурсах «Лучший рассказ о Тофаларии» и «Лучший рассказ о празднике Аргамчы-Ыры» юные тофалары попробуют свои силы в литературном творчестве. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.



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