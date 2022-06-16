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В Улан-Удэ вороны клюют застрявшую на столбе кошку

В Улан-Удэ вороны клюют застрявшую на столбе кошку
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Кошки залезла на столб и теперь не может оттуда слезть

В посёлке Лазо в Улан-Удэ кошка оказалась в ловушке, застряв на столбе. Фотографию опубликовали в паблике «Аноним 03», очевидец сообщил, что животное, которое не может спуститься, безжалостно клюют вороны.

- На столбе вдоль железной дороги по улице Лазо сидит кошка, вороны её клюют, - говорится в сообщении.

Неравнодушный улан-удэнец попросил совета, в какие службы надо обратиться, чтобы спасти кошку. Большинство подписчиков посоветовали запастись терпением и дождаться, когда кошка слезет самостоятельно.

«Слезет. Ещё ни разу скелетов кошек не видели на деревьях и столбах», «Вы видели дохлых кошек на столбах? Слезет. Зачем рисковать парнями», «Вороны сразу смелые стали», - пишут пользователи.

Некоторые предложили обратиться к спасателям или в полицию (впрочем, экстренные службы и полицейским на такие заявки практически никогда не выезжают).

Ещё один пользователь предложил радикальный способ: «Ботинок в помощь, а снизу её ловить с натянутым покрывалом. При ловле летящей кошки с ботинком не перепутайте».

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре прошлого года кот застрял на высоком столбе на улице Таёжная в Улан-Удэ. Тогда в морозную погоду он находился там больше суток.

В марте 2021 года на улице Тобольская спасатели спасли застрявшую на дереве кошку. Домашнее животное провело на дереве трое суток.

К сожалению, в ноябре 2020 года похожий инцидент окончился трагично. В посёлке Заиграево 22-летний пожарный, отправившийся снимать кошку со столба, получил удар током и упал с высоты. Он скончался через некоторое время в больнице. Начальник заиграевской пожарной части №19 был осуждён по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» и отделался условным сроком.

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