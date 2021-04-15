В Улан-Удэ спасатели сняли застрявшую на дереве кошку

Кошка просидела на дереве трое суток
Сотрудники поисково-спасательной службы управления по ЧС администрации Улан-Удэ спасли кошку. Очевидцы сообщили, что по улице Тобольская около дома 63 на дереве сидит кошка и жалобно мяукает.
В половине десятого часа утра дежурная смена выехала по вызову на специальном автомобиле. Как рассказали очевидцы, домашнее животное провело на дереве трое суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом прошлого года в Тарбагатае пожарные спасли кошку, которая застряла в вентиляции
и не могла выбраться самостоятельно. В селе Курумкан пожарный спас застрявшего на дереве котёнка
. В Иволгинске пожарные вытащили из колодца собаку
, которая просидела там два дня.
В конце 2020 года произошла трагедия с пожарным, который пытался спасти кошку со столба в Заиграево. Молодой человек получил удар током, упал с высоты и позже скончался в больнице
.
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Кошка просидела на дереве трое суток
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