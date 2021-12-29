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В Улан-Удэ кот застрял на высоком столбе

В Улан-Удэ кот застрял на высоком столбе
Общество,  Фото:"Аноним 03"
По некоторой информации, кот сидит там уже сутки

На улице Таёжная в Улан-Удэ на высоком столбе застрял кот. Предположительно, он находится там уже сутки, сообщил очевидец в паблике «Аноним 03».

Автор просит прийти помощь обладателям специальной техники. Однако некоторые пользователи считают, что животное сможет спуститься само.

«Спустится. Ни разу не видел кошачьи «скелетики» на опорах», «Сам слезет. Можно позвонить волонтёрам», «Кому он нужен, чтобы жизнью за него рисковать? Надо будет, сам спустится» - комментируют подписчики.

Нашли и те, кто призывают звонить энергетикам.

«Нужно позвонить энергетикам, они отключат электричество и снимут. Пару раз вызывал», «Бедный. От собак спасался наверно. Стаями собак бегают, рвут котов», - предлагают жители в комментариях.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в ноябре 2020 года похожая история спасения кошки, застрявшей на столбе в посёлке Заиграево, окончилась трагедией. Пожарные, приехавшие на место, забыли про обесточивание линии электропередачи. В итоге 22-летний пожарный, полезший по лестнице, получил удар током и упал с высоты. Он впал в кому и скончался в больнице.

Начальника пожарной части суд признал виновным по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» и назначил ему условный срок.


кошка

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