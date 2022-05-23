В Кяхтинском районе Бурятии помолятся за очищение скота

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Также пройдёт восхваление Будды Манзушри



28 мая в Кяхтинском районе Бурятии, во дворце Будды Манзушри в местности Эргэ Бургэ, на историческом месте, где был построен первый дацан России «Балдан Брэйбун», проведут молебен «Восхваление Будды мудрости Манзушри» и подношение божествам Огня «Мелха» – Гал Тахиха.



- Поклонение Будде Манзушри помогает всем, кто получают знания, всем студентам и школьникам для хорошей учёбы и сдачи экзаменов. Для учителей и преподавателей. Для познания всех тайн мира и достижения просветления, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.



В связи с болезнями животных, обнаруженных в Кяхтинском районе, было решено провести молебен для очищения и защиты от болезней животных. А также для увеличения поголовья скота животных. Обряд «Мелха» направлен на защиту животных от болезней, от воровства, на защиту и увеличение поголовья скота.

