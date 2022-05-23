Также пройдёт восхваление Будды Манзушри
28 мая в Кяхтинском районе Бурятии, во дворце Будды Манзушри в местности Эргэ Бургэ, на историческом месте, где был построен первый дацан России «Балдан Брэйбун», проведут молебен «Восхваление Будды мудрости Манзушри» и подношение божествам Огня «Мелха» – Гал Тахиха.
- Поклонение Будде Манзушри помогает всем, кто получают знания, всем студентам и школьникам для хорошей учёбы и сдачи экзаменов. Для учителей и преподавателей. Для познания всех тайн мира и достижения просветления, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
В связи с болезнями животных, обнаруженных в Кяхтинском районе, было решено провести молебен для очищения и защиты от болезней животных. А также для увеличения поголовья скота животных. Обряд «Мелха» направлен на защиту животных от болезней, от воровства, на защиту и увеличение поголовья скота.
В Кяхтинском районе Бурятии помолятся за очищение скота
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования были посвящены 95-летию Закаменского района
Юбилей отпраздновала жительница улуса Санага
В Кижингинском районе пройдёт большой молебен «Ногоон Дара эхын магтаал»
Книги будут распространяться среди местного населения
Спортсмены из Улан-Удэ заняли третьи места
Праздник состоится 24 мая на площади Революции
Третий этап состоится во второй декаде июня
Спортсмены стали призёрами в военных троеборье и пятиборье
Основной этап состоится с 26 мая по 21 июня
Спортсмены республики заняли второе место в групповой гонке
Руководит процессом писательница Анастасия Букреева
Это коснётся и представителей бизнеса, и простых жителей республики
С конца мая возобновляются рейсы в Улан-Батор
Синоптики представили краткий прогноз погоды на первый месяц лета
Деловые игры дают студентам возможность ознакомиться с механизмом судебной защиты прав граждан