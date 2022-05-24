Также Усть-Ордынском округе хонгодоры поклонятся покровителям Алари
28 мая на острове Ольхон в Иркутской области проведут обряд поклонения царственному Хан-Хото-баабаю.
- Тайлган связан с древним культом священного Орла – символом хата Хан-Хото/Хута-баабая, царственного отца и благородного защитника Ольхона, одного из наиболее почитаемых божеств не только для кудинских и ольхонских бурят, но, согласно источникам, и для забайкальских шаманистов и буддистов. Обряд поклонения хозяину Ольхона, хранителю очага («центру» социума) Хану-Хото, открывает дорогу другим шаманским обрядам. Орёл («хотой» на якутском языке), по некоторым легендам, был первым шаманом у бурят и летал по всему миру, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Кроме этого, 10 июня в селе Аларь Усть-Ордынского Бурятского округа на горе Сорготой состоится Ехэ Тайлагаан.
Ехэ Тайлагаан – обряд поклонения «5 убгэд», основателям пяти аларских родов и покровителям Аларской долины. В нём примут участие представители 9 хонгодоровских родов, проживающих на территории Аларского района. Начало в 12:00 часов в селе Аларь на священной горе Сорготой.
Шаманы проведут обряд поклонения хозяину Ольхона
Общество, Фото:
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