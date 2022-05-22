Местами кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 мая по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура днём +24,+29, местами +17,+22, по северной половине при дожде +10,+15.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии ожидается ветреная погода
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