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В параде Победы в Улан-Удэ примут участие военные Монголии

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с генеральной репетиции Парада Победы в Улан-Удэ

В Улан-Удэ в генеральной репетиции парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, совместно с парадными расчётами Улан-Удэнского гарнизона Восточного военного округа приняли участие военнослужащие Вооружённых сил Монголии.

Ранее, более 30 военнослужащих Монголии прибыли в Российскую Федерацию для участия в военном параде в республиканской столице. Парадный расчёт Вооружённых сил Монголии пройдёт по главной площади Улан-Удэ в День Победы.

На генеральной репетиции военнослужащие ВС Монголии под звуки марша сводного духового оркестра общевойскового объединения Восточного военного округа отработали слаженность действий в составе парадного подразделения.

- Участие Монгольских военнослужащих в торжественных мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, способствует укреплению международного военного сотрудничества и взаимного доверия между Вооружёнными силами Российской Федерации и Вооружёнными силами Монголии,- сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Помимо участия в Параде Победы, для Монгольской делегации запланировано посещение Иволгинского Дацана, комплекса «Партизанская деревня», конференции «Дружба – проверенная временем».









9 мая Монголия военнослужащие

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