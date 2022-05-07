В параде Победы в Улан-Удэ примут участие военные Монголии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с генеральной репетиции Парада Победы в Улан-Удэ



В Улан-Удэ в генеральной репетиции парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, совместно с парадными расчётами Улан-Удэнского гарнизона Восточного военного округа приняли участие военнослужащие Вооружённых сил Монголии.



Ранее, более 30 военнослужащих Монголии прибыли в Российскую Федерацию для участия в военном параде в республиканской столице. Парадный расчёт Вооружённых сил Монголии пройдёт по главной площади Улан-Удэ в День Победы.



На генеральной репетиции военнослужащие ВС Монголии под звуки марша сводного духового оркестра общевойскового объединения Восточного военного округа отработали слаженность действий в составе парадного подразделения.



- Участие Монгольских военнослужащих в торжественных мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, способствует укреплению международного военного сотрудничества и взаимного доверия между Вооружёнными силами Российской Федерации и Вооружёнными силами Монголии,- сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Помимо участия в Параде Победы, для Монгольской делегации запланировано посещение Иволгинского Дацана, комплекса «Партизанская деревня», конференции «Дружба – проверенная временем».



















