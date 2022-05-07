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«Трамвай Победы» проедет по Улан-Удэ 8 мая

«Трамвай Победы» проедет по Улан-Удэ 8 мая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Для пассажиров подготовлена концертно-развлекательная программа

8 мая в Улан-Удэ пройдёт ежегодная городская акция «Трамвай Победы», приуроченная к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Трамвай Победы выйдет на линию 8 мая с 14:48 по маршруту трамвая №2 с конечной остановки «Шишковка».

Специалисты дома культуры им. А.П. Вагжанова подготовят для пассажиров праздничную концертно-развлекательную программу, где прозвучат песни военных лет, а также «боевые» частушки. Пассажиры трамвая смогут окунуться в атмосферу тех лет и сделать памятные фотографии возле фотозоны.

Всем участникам акции вручат памятные сувениры в виде флажков, «Письма с фронта» и «Голуби Мира». Также сладкие призы получат победители исторической викторины, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

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трамвай День Победы Великая Отечественная Улан-Удэ история концерт викторина

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