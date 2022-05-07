Для пассажиров подготовлена концертно-развлекательная программа
8 мая в Улан-Удэ пройдёт ежегодная городская акция «Трамвай Победы», приуроченная к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Трамвай Победы выйдет на линию 8 мая с 14:48 по маршруту трамвая №2 с конечной остановки «Шишковка».
Специалисты дома культуры им. А.П. Вагжанова подготовят для пассажиров праздничную концертно-развлекательную программу, где прозвучат песни военных лет, а также «боевые» частушки. Пассажиры трамвая смогут окунуться в атмосферу тех лет и сделать памятные фотографии возле фотозоны.
Всем участникам акции вручат памятные сувениры в виде флажков, «Письма с фронта» и «Голуби Мира». Также сладкие призы получат победители исторической викторины, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 0+
«Трамвай Победы» проедет по Улан-Удэ 8 мая
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 07.05.2022
Ущерб составил восемь тысяч рублей
Общество, 07.05.2022
В республике преимущественно без осадков
В рамках соревнований состоится бой семикратного чемпиона России
Альпинист поднялся на восьмитысячник с 29-процентным уровнем смертности
Животных можно взять навсегда или только на летний период
Акция проводилась в честь Дня Победы
Соревнования были посвящены памяти полного кавалера ордена Славы
Юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Лев Опин
Юбилей отпраздновал житель Еравнинского района
Призыв продлится до 15 июля
Юбиляр – уроженка села Ехэ-Цакир
Школьники и волонтёры высадили сирень, яблони, клёны и рябинолистники
Известный пианист и композитор провёл мастер-классы для студентов Бурятии
Акцию «Парад идёт к ветерану» устроили в столице Бурятии
Своим подопечным помогли сотрудники центра «Доверие»