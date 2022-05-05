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Ангарчанку поздравили с вековым юбилеем

Ангарчанку поздравили с вековым юбилеем
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
Уроженка Украины приехала в Иркутскую область в конце 30-х годов прошлого века

Жительницу Ангарска Нину Демидовну Сергунову поздравили с вековым юбилеем. Именинница получила подарки и поздравления от администрации и думы Ангарского округа.

Нина Демидовна Сергунова родилась 24 апреля 1922 года в украинском селе Демидовка Одесской области. В день юбилея столетняя ангарчанка, к сожалению, была в больнице, поэтому поздравления с днём рождения принимала 4 мая.

Дочь юбиляра Любовь Филипповна показала семейный фотоальбом и рассказала о том, что в начале войны Нине Демидовне было 19 лет. Она труженик тыла, работала в госпитале, затем почтальоном в сибирском посёлке Кутулик, куда ещё в конце 1930-х годов после смерти отца перебралась её семья.

После войны там же, в Кутулике, Нина Демидовна встретила будущего мужа Филиппа Федосеевича. Вышла замуж и уехала с ним на Сахалин.

В строящийся Ангарск приехали в 1949 году. Муж Нины Демидовны работал в Китойлесе, а её заботой было воспитание пятерых детей. Супруги прожили вместе 40 лет, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Ангарск долгожитель юбилей Иркутская область

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