Жительница Бурятии отметила столетие

Общество, Фото: Елене Михайловна (в центре) с дочерьми. Фото - "Кяхта-инфо"

Елена Михайловна Серебренникова награждена медалями «Мать героиня», «Ветеран труда», «Труженик тыла»



13 марта жительнице Кяхтинского района Бурятии Елене Михайловне Серебренниковой исполнилось 100 лет. Об этом сообщили в группе «Кяхта-инфо».



Долгожительница родилась в селе Дунгуй. Её отец – участник Великой Отечественной войны. Мама работала в хлебопекарне, а также занималась вязанием и вышиванием. В семье Елена была старшим ребёнком. У неё было две сестры и два брата.



В 1930 году Елена Михайловна пошла в Дунгуйскую школу. Голод, напряжённая обстановка в стране сказались на её образовании. В 1931 году она бросила учёбу, пошла работать в Дунгуйскую коммуну. Сначала доила коров, пасла овец, лошадей и крупный рогатый скот. Немного повзрослев, помогала на сенокосе. Так и дожила до 1941 года.



По приказу начальства её и ещё таких же ребят отправили в берёзовый лес, там они «высиживали» дёготь для фронтовиков. После выполнения задания их отправили в таёжную местность Охоеху. Здесь также для фронтовиков они добывали орехи.



В начале мая 1945 года они приехали помогать своим сельчанам по работе. И тут долгожданная Победа.



За время работы в коммуне, до войны она встретила своего будущего мужа. После долгого гражданского брака они поженились. В 1941 году родилась их первая дочь Клавдия, а после войны ещё четверо детей: Василий, Раиса, Любовь и Владимир.



Муж Тимофей Нилович - участник Великой Отечественной войны, в 1945 году вернулся домой. Супруги вместе воспитывали и обучали детей, работали.



В 2001 году умер муж Тимофей Нилович. Елена Михайловна так и продолжила работать в колхозе имени Буденного. Оттуда ушла на заслуженный отдых.



Елена Михайловна награждена медалями за хороший урожай в послевоенные годы, «Мать героиня», «Ветеран труда», «Труженик тыла».



У долгожительницы 12 внуков, 20 правнуков и четыре праправнука.

