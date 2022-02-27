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В Тайшете инспектора ДПС подозревают в получении взятки

В Тайшете инспектора ДПС подозревают в получении взятки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

В Иркутской области предъявлено обвинение инспектору ДПС ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району в получении взятки.

Уголовное дело возбуждено по материалам ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Иркутской области и УФСБ России по Иркутской области.

По версии следствия, с мая 2019 года по декабрь 2021 года инспектор ДПС получал взятки от индивидуального предпринимателя. Установлено, что таким способом последний избегал административной ответственности за неоднократные нарушения ПДД, допущенные его наёмными водителями грузовых автомобилей. Общая сумма взятки составила 106 тысяч рублей.

- В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователями СК проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.


следователи взятка

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