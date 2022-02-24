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В Бурятии сотрудники УФСИН соревновались в зимней рыбалке

В Бурятии сотрудники УФСИН соревновались в зимней рыбалке
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Рыбаки соревновались два часа

В День защитника Отечества состоялись III традиционные соревнования по зимней ловле рыбы среди сотрудников уголовно-исполнительной системы Бурятии, сообщает пресс-служба УФСИН.

В состязаниях приняли участие ветераны и сотрудники всех учреждений пенитенциарной системы республики, а также члены их семей с детьми.

Рыбаки в течение двух часов соревновались в командном и личном первенстве, ловить рыбу они могли на любых видах наживки.

Каждую из команд поддерживали команды болельщиков, а на берегу озера ожидали специально оборудованные места обогрева и пункты приёма пищи.


Победителями стали сотрудники лечебно-исправительного учреждения № 5, второе место заняла команда управления ФСИН, а третье место – команда отдела по конвоированию.

В личном первенстве победителем в номинации «Самый большой улов» стал сотрудник МСЧ-3 Дондок Доржиев, в номинации «Самое большое количество рыбы» - сотрудник ЛИУ-5 Александр Кузнецов.
УФСИН рыбалка

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