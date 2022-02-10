Дети будут смотреть постановки с комфортом
Кукольный театр «Ульгэр» приобрёл новые стулья – трансформеры для зрительного зала, сообщили в пресс-службе театра.
- Мы делаем всё для того, чтобы наши дети чувствовали себя комфортно, посещая наш театр. Стулья-трансформеры очень удобны в эксплуатации, имеют высокие технические и качественные характеристики, лёгкие, - рассказала директор театра Баирма Дашидоржиева.
В прошлом году единственный театр кукол Бурятии приобрёл новый автобус IVECO Daily 50C15V для гастролей по районам республики.
В театре в Улан-Удэ появились стулья-трансформеры
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