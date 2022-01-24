Ушёл из жизни известный бурятский лучник

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкальского края

Дашинима Норбоев был первым мастером спорта СССР в Читинской области



20 января на 86 году ушёл из жизни первый мастер спорта СССР в Читинской области Дашинима Норбоев.



Дашинима Норбоевич родился в 1936 году в селе Урда-Ага Агинского аймака. Большую часть жизни отдал тренерской деятельности – общий трудовой стаж составил 58 лет, из них 43 года работал над воспитанием подрастающего поколения. Подготовил более 30 мастеров спорта СССР и России, трёх мастеров спорта международного класса, двух заслуженных мастеров спорта. Его визитной карточкой являются заслуженный мастер спорта СССР, победитель игр «Дружба-84» Ханда-Цырен Гомбожапова и заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Паралимпийских играх в Лондоне Тимур Тучинов.



Дашинима Норбоевич – первый мастер спорта СССР в Читинской области (1968), мастер спорта СССР международного класса с 1972 года, абсолютный чемпион РСФСР (1973), абсолютный чемпион всесоюзного первенства профсоюзов, победитель сельских игр СССР в Батуми в 1973 году, чемпион РСФСР в командном зачёте, заслуженный тренер с 1985 г., абсолютный чемпион соревнований по национальной стрельбе из лука, посвящённых юбилеям открытия Иволгинского, Узонского дацанов, мастер спорта РСФСР по национальным видам.



По его авторской методике «Правила проведения соревнований по бурятской стрельбе из лука «hур харбаан» сегодня проходят все соревнования по национальной стрельбе из лука в Агинском Бурятском округе и Бурятии.



Заслуженный работник физической культуры и спорта Агинского-Бурятского округа, почётный гражданин Агинского района, награждён почётными знаками «Достояние Сибири», «На благо развития Забайкальского края», медалью «За заслуги перед бурятским народом». Является победителем конкурса «Социальная Звезда» гражданского форума «Забайкальцы – Забайкалью!»



- Мы будем всегда благодарны Дашиниме Норбоевичу за тот большой вклад, который он внёс в дело развития физической культуры, спорта и стрельбы из лука, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края.

