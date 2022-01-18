В Забайкалье начался отбор на конкурс «Мисс Чита»

Претендентки должны иметь рост выше 160 см и возраст от 17 до 27 лет



В столице Забайкальского края стартовал онлайн-кастинг ежегодного конкурса красоты, грации и творчества «Мисс Чита». Мероприятие проходит в официальной группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».



- Каждая, кто хочет претендовать на корону лучшей девушки Читы в 2022 году, должна иметь рост выше 160 см и возраст от 17 до 27 лет, приятную внешность и быть не замужем, - сообщают организаторы конкурса.



Для участия нужно скачать и заполнить анкету, отправив обратно её сообщением. После этого будущих участниц пригласят на кастинг-собеседование.



Возрастное ограничение 16+

