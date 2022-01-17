Небольшой снег прогнозируют в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём по республике -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -26,-31



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 января по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -35,-40, по Прибайкалью и южной половине при облачности -15,-20, днём -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -26,-31.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -25,-27, днём -16,-18.

