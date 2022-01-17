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Небольшой снег прогнозируют в Улан-Удэ

Небольшой снег прогнозируют в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём по республике -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -26,-31

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 января по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -35,-40, по Прибайкалью и южной половине при облачности -15,-20, днём -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -26,-31.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -25,-27, днём -16,-18. 
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