 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 января

14 января

Популярное

В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил ущерб из пенсии и зарплаты

В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил ущерб из пенсии и зарплаты
Общество,  Фото:pexels.com
Ущерб составил почти 300 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали с жителя Хоринского района Бурятии свыше 280 тысяч рублей ущерба, причиненного лесному фонду, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

В результате незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере житель села Хоринск стал фигурантом уголовного дела. Агентство лесного хозяйства подало гражданский иск о возмещении причиненного ущерба в размере 280 840 рублей.

Однако несмотря на вступившее в силу решение суда, должник не спешил добровольно погасить задолженность. Тогда пристава-исполнители направили постановление об удержании задолженности из пенсии и заработной платы мужчины.

Кроме того, «черный лесоруб» был ограничен в праве управления транспортом, судебные пристава также наложили запрет на совершение регистрационных действий с транспортом.

В результате должник оплатил ущерб лесному фонду в полном объёме. Исполнительное производство окончено.

Дополнительно с должника было взыскано свыше 19 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.
черные лесорубы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Тувинцев поздравит с Белым месяцем весь мир
Тувинцев поздравит с Белым месяцем весь мир
Общество, 15.01.2022
Запущен народный проект всемирных видеопоздравлений с Шагаа
В Забайкалье закрыли порядка 190 сайтов o продаже наркотиков в 2021 году
В Забайкалье закрыли порядка 190 сайтов o продаже наркотиков в 2021 году
Общество, 15.01.2022
На семерых забайкальцев составили административные протоколы 
На Байкале проведут фестиваль льда «Olkhon Ice Fest»
На Байкале проведут фестиваль льда «Olkhon Ice Fest»
Общество, 15.01.2022
В рамках мероприятия пройдёт международный конкурс ледовой скульптуры
В Бурятии стартовал конкурс «За нравственный подвиг учителя»
В Бурятии стартовал конкурс «За нравственный подвиг учителя»
Общество, 15.01.2022
Победители примут участие в межрегиональном этапе конкурса
В Бурятии парень справил нужду в примерочной магазина
В Бурятии парень справил нужду в примерочной магазина
Общество, 15.01.2022
Работники торговой точки обратились к молодому человеку через соцсети 
В Агинском округе запишут 10 аудиокниг на бурятском и русском языках
В Агинском округе запишут 10 аудиокниг на бурятском и русском языках
Общество, 15.01.2022
В настоящее время идёт подготовки записи романа Даширабдана Батожабая
Иркутск примет этап всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады
Иркутск примет этап всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады
Общество, 15.01.2022
В регионе состоятся соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах
В Бурятии выросла суточная заболеваемость COVID-19
В Бурятии выросла суточная заболеваемость COVID-19
Общество, 15.01.2022
В регионе вновь увеличился показатель заражений коронавирусом за прошедшие сутки
Российские фигуристы заняли весь пьедестал чемпионата Европы
Российские фигуристы заняли весь пьедестал чемпионата Европы
Общество, 15.01.2022
Спортсмены отправятся на Олимпийские игры в Пекине
Военным Бурятии поступил новейший робот-сапёр
Военным Бурятии поступил новейший робот-сапёр
Общество, 15.01.2022
Инженерно-сапёрный полк ВВО получил комплекс разминирования «Уран-6»
В селе Кырен в Бурятии у автокасс построили современный туалет
В селе Кырен в Бурятии у автокасс построили современный туалет
Общество, 15.01.2022
Санитарная точка также оборудована для пользования людьми с ограниченными физическими возможностями
В Чите оштрафовали двух осуждённых за демонстрацию свастики
В Чите оштрафовали двух осуждённых за демонстрацию свастики
Общество, 15.01.2022
Запрещённые изображения выявили сотрудники исправительного учреждения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^