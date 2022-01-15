В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил ущерб из пенсии и зарплаты

Ущерб составил почти 300 тысяч рублей
Судебные приставы взыскали с жителя Хоринского района Бурятии свыше 280 тысяч рублей ущерба, причиненного лесному фонду, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
В результате незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере житель села Хоринск стал фигурантом уголовного дела. Агентство лесного хозяйства подало гражданский иск о возмещении причиненного ущерба в размере 280 840 рублей.
Однако несмотря на вступившее в силу решение суда, должник не спешил добровольно погасить задолженность. Тогда пристава-исполнители направили постановление об удержании задолженности из пенсии и заработной платы мужчины.
Кроме того, «черный лесоруб» был ограничен в праве управления транспортом, судебные пристава также наложили запрет на совершение регистрационных действий с транспортом.
В результате должник оплатил ущерб лесному фонду в полном объёме. Исполнительное производство окончено.
Дополнительно с должника было взыскано свыше 19 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.
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