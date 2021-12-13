Известный в Бурятии поэт пишет картины в стиле «наив»

Общество, Фото: Аркадий Перенов

Аркадий Перенов известен не только как поэт, но и как художник



Аркадий Перенов – талантливый художник, писатель, поэт, чьи работы известны далеко за пределами Бурятии. В его творческой палитре - яркие краски, философия восточного человека и любовь к жизни. В соцсети он разместил свои работы в стиле «наив», которые сразу же привлекают внимание жизнерадостными мазками.



Сейчас Перенов работает над портретами семи музыкантов, которые он должен написать к Новому году. Стиль «наив» поэт выбрал потому, что не считает себя художником. Хотя уже 40 лет занимается живописью.



- Портреты по времени пишутся по - разному. Стиль наив выбрал, потому что я не художник и смотрятся они прикольно, - рассказал «Байкал-Daily» художник.



Пользователи отмечают: увидев портреты, сразу же хочется заказать и своё изображение, такое яркое и жизнерадостное, которое согреет темными зимними вечерами и подарит любовь к жизни.



Перенов - лауреат всесоюзного конкурса поэзии в Москве (1979). Учился в Восточно-Сибирском государственном институте культуры на отделении театральной режиссуры. Выпустил в самиздате три книги стихов и прозы, печатался в альманахе «Дирижабль». В 2007 году осуществил как художник персональные выставки «Стекло-панк» и «Вместе с Сидом Вишесом».

