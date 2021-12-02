Группу некоторые зрители называют русскими Coldplay
Группа «Сезон Dождей» выступит 9 декабря в улан-удэнском КТЦ «Феникс».
- Бодрый и романтичный инди-рок группы захватывает внимание публики с первых аккордов. Песни воспринимаются легко и запоминаются быстро. Поэтому у творчества группы много поклонников не только в Улан-Удэ. В феврале этого года «Сезон Dождей» успешно выступили на сцене Новосибирской филармонии в сопровождении камерного оркестра. Зрители оставили много восторженных отзывов, назвав группу русскими Coldplay, - сообщили в Бурятской филармонии.
В родном городе группа успела выступить уже пять раз за год — два из них на музыкальном фестивале UU.SOUND. В августе группе доверили представлять творчество республики на международном экономическом форуме во Владивостоке. А в ноябре «Сезон Dождей» выступили в проекте «Откровенно» совместно с известным московским музыкантом Антоном Макаровым.
Группа исполнит как свои хиты «Моя милая», «Пчёлка», «Это не честно», так и песни с последнего альбома «Город без тебя».
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«Сезон Dождей» выступит в Улан-Удэ
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