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«Сезон Dождей» выступит в Улан-Удэ

«Сезон Dождей» выступит в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Группу некоторые зрители называют русскими Coldplay

Группа «Сезон Dождей» выступит 9 декабря в улан-удэнском КТЦ «Феникс».

- Бодрый и романтичный инди-рок группы захватывает внимание публики с первых аккордов. Песни воспринимаются легко и запоминаются быстро. Поэтому у творчества группы много поклонников не только в Улан-Удэ. В феврале этого года «Сезон Dождей» успешно выступили на сцене Новосибирской филармонии в сопровождении камерного оркестра. Зрители оставили много восторженных отзывов, назвав группу русскими Coldplay, - сообщили в Бурятской филармонии.

В родном городе группа успела выступить уже пять раз за год — два из них на музыкальном фестивале UU.SOUND. В августе группе доверили представлять творчество республики на международном экономическом форуме во Владивостоке. А в ноябре «Сезон Dождей» выступили в проекте «Откровенно» совместно с известным московским музыкантом Антоном Макаровым.

Группа исполнит как свои хиты «Моя милая», «Пчёлка», «Это не честно», так и песни с последнего альбома «Город без тебя».


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