В течение месяца для учителей организован бесплатный вход на территорию этнографического музея
В Улан-Удэ пройдёт акция «Спасибо, учитель!». Весь декабрь в этнографическом музее народов Забайкалья будут бесплатные входные билеты для педагогов дошкольного, дополнительного, среднего, среднего профессионального и высшего образования.
- Благодарим вас за самоотверженный труд, терпение и любовь, которую вы дарите нашим детям, знания, которые вы открываете ученикам, - сообщает пресс-служба музея.
Чтобы стать участником акции на кассе музея нужно предъявить справку с места работы и OR-код. Подробности акции можно узнать в кассе музея.
В Улан-Удэ музей проводит акцию для педагогов
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