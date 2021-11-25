Первое мероприятие всебурятской «Алтарганы» прошло онлайн

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

В работе конференции приняли участие более 200 представителей России, Китая и Монголии



Первое онлайн-мероприятие предстоящего всебурятского фестиваля «Алтаргана» собрало более 200 участников. Научно-практическая конференция «Международный бурятский фестиваль «Алтаргана» история и современность» состоялась 24 ноября и начала свою работу с тематических площадок, где каждый докладчик затронул роль фестиваля в сохранении языка, традиций и культуры бурятского народа.



Как рассказали участники, ядром фестиваля в 2022 году станет программа мероприятий, состоящая из 15 творческих конкурсов и шести спортивных состязаний. Был добавлен новый конкурс шорного ремесла конного убранства «Морин Эрдэни». Кроме этого, разработано электронное приложение – навигатор по местам проведения фестиваля, зонам отдыха, туристическим и экскурсионным местам. Особое внимание будет уделено прямой трансляции с площадок Алтарганы.



Также в ходе подготовки были выпущены новые издания, раскрывающие специфику места проведения фестиваля – Агинского Бурятского округа. В июне этого года был презентован путеводитель по округу, в планах онлайн-презентация нового издания «Летопись «Алтарганы». 1994-2020». Напомним, что ранее на организационном комитете принято решение сохранить название «Алтаргана-2020» и использовать его в разработанном фирменном стиле и наградном материале.



В конференции, приняли участие руководители и сотрудники органов исполнительной и законодательной власти Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, из Монголии участвовали представители Хэнтэйского, Восточного, Булганского аймаков, города Улан-Батор. От Монголии среди участников – представители фонда по развитию бурятской культуры и традиций, от Китая – общество по исследованию истории и культуры шэнэхэнских бурят. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

