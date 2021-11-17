Ледовый городок будет состоять из 30 фигур
В Иркутске приступили к новогоднему оформлению. В сквере имени Кирова начался монтаж главной городской ёлки. В настоящее время идёт установка 25-метрового каркаса. После этого конструкцию украсят искусственной хвоей и световыми элементами.
– В связи с тёплой ноябрьской погодой, подрядчик приступил к сборке главной новогодней красавицы города на несколько дней раньше намеченного срока. А вот начать установку ледовых фигур пока не представляется возможным из-за погодных условий. Как только в городе установится устойчивая минусовая температура, на площадки выйдут мастера-художники ледовых композиций, – рассказали в управлении культуры администрации Иркутска.
Традиционно на главной площади к Новому году будет построен ледовый городок. Он будет состоять из 30 фигур. Основная тема – персонажи из произведений Александра Пушкина и русских народных сказок. На площади установят 12 больших ледяных скульптур, таких как «Конёк-горбунок», «Жар-птица», «Емеля с щукой», «Водяной», «Лиса и Колобок». Также в сквере установят 7 детских маленьких фигур. Тут можно будет встретить царевну-лягушку и бабу-ягу. Особенностью ледового оформления в этом году станут интерактивные ледовые конструкции, с которым смогут сфотографироваться все желающие. Это трон, письменный стол, сани, печь из сказки «По щучьему велению». Также городок в сквере Кирова украсят символы и главные цифры наступающего года изо льда – 2022 и входные группы. Новогоднее убранство дополнят световые фигуры и конструкции: «звёздное небо» и «фонтан».
Вопрос установки большой ледовой горки для катания, а также формата проведения мероприятий в честь торжественного открытия городской ёлки, будет рассматриваться на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии Иркутской области. Решения будут приниматься с учётом эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске начали устанавливать новогоднюю ёлку
Общество, Фото:
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