Основным элементом фирменного стиля стала буква «И»
В Иркутске разработали стилистику празднования Нового года. Брендбук подготовил дизайнер Дмитрий Мироманов. Концепцию утвердили на заседании рабочей группы под руководством мэра города.
– Этот стиль объединяет русскую классику, дореволюционный и современный город. Яркие узнаваемые символы призваны сформировать тёплые образы, которые будут согревать иркутян в самые суровые морозы подобно одеялу, – рассказали в управлении культуры администрации Иркутска. – Основным элементом фирменного стиля стала буква «И». Она будет также состоять из графических блоков с изображением знаковых мест города. Таких, как памятник Александру III, Бабр, Драматический театр имени Н.П. Охлопкова, Академический мост. А также известных символов Нового года: ёлки, снежинки, тройки лошадей, коньки.
Фирменный стиль разрабатывается для создания единого оформления улиц, витрин и общественных пространств Иркутска. Дизайнерскими решениями могут пользоваться не только городские службы, но и представители бизнеса. Брендбук и рекомендации по его использованию опубликованы на официальном сайте городской администрации. Там можно ознакомиться с примерами баннерных растяжек и конструкций, печатной продукции, листовок и плакатов.
- По вопросам, связанным с использованием фирменного стиля и авторского надзора, следует обращаться к специалистам МАУ «Праздник» по номеру телефона: 8(3952) 503-580 или на электронную почту prazdnik-adm@mail.ru, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске утвердили стилистику для празднования Нового года
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