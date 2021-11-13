Музей Чингисхана в Монголии откроется в следующем году

В нём планируется выставить более 6000 экспонатов
В начале следующего года в Монголии откроется музей Чингисхана. Решение о его строительстве было принято правительством страны в 2019 году. Здание музея, в котором можно хранить более 6000 памятников и артефактов, было построено за полтора года.
По словам директора музея, академика и профессора С. Чулууна, это не музей Чингисхана, а национальный музей, названный его именем. Центральные экспонаты музея будут начинаться памятниками государства Хунну и заканчиваться памятниками ханов Золотой Орды, а также знати, которая внесла значительный вклад в провозглашение национальной независимости в 1911 году.
Музей Чингисхана станет первым музеем в Монголии, соответствующим международным стандартам. Для показа экспонатов были закуплены специальные витрины с микроклиматом, специальным освещением, огнезащитные и герметичные. Также в музее будут внедрены анимационные и интерактивные контенты с использованием технологий 2D, 3D, виртуальной и дополненной реальности. У каждого экспоната будет QR-код для доступа к информации на пяти языках ООН.
Из десятков тысяч исторических памятников, хранящихся в музеях, архивах, библиотеках, университетах и институтах Монголии, будут отобраны самые важные. Всего планируется выставить 6300 экспонатов. Кроме этого, на верхнем этаже музея будет находиться статуя Чингисхана из золота.
- 85% от общего количества экспонатов в нашем музее подлинные. Мы получили копии 9 артефактов, связанные с Чингисханом и монгольскими ханами. Например, 6 декабря 2019 года государственный Эрмитаж РФ подарил действующему президенту Монголии копию одного из древнейших памятников монгольской письменности – Чингисова камня XIII века, - пояснил директор музея С. Чулуун.
Среди ценных экспонатов музея – памятники древней столицы Каракорум и артефакты времён династии Юань.
В следующем году, к 860-летию со дня рождения Чингисхана музей планирует провести международную конференцию монголоведов под названием «Чингисхан и монголоведение». Кроме того, к национальному празднику Наадам в музее откроется выставка «Наследие Чингисхана», сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Напомним, что в конце октября музей истории монгольской государственности было решено присоединить к музею Чингисхана.
Музей Чингисхана в Монголии откроется в следующем году
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