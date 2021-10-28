К нему присоединят музей истории монгольской государственности
В Монголии приостановят работу музея истории монгольской государственности со следующего года и объединят его с музеем Чингисхана. Такое решение было принято 27 октября на очередном заседании кабинета министров.
В связи с этим поручено организовать передачу имуществ, экспонатов, сокровищ и артефактов музея истории монгольской государственности музею Чингисхана в соответствии с законодательством.
Музей истории монгольской государственности посещало в среднем 24 тысячи человек в год. Он состоит из четырёх выставочных залов и насчитывает 18 штатных сотрудников. В музее выставлены 1237 экспонатов, из которых 703 ценных артефактов, относящихся к истории и различным эпохам монгольской государственности. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В музей Чингисхана вольётся другой музей
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