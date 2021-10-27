В Улан-Удэ работник предприятия украл оборудование

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он сдал украденное в пункт приёма металла



Оборудование для силовых трансформаторов украли с территории энергетической компании. В августе неизвестный украл из цеха высоковольтный ввод выключателя. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.



Установлена личность подозреваемого – 34-летнего работника.



Выяснилось, что мужчина пришёл на работу утром, до прихода коллег. Разобрав на более мелкие детали конструктивный элемент, он вынес его в сумке за территорию организации и после окончания рабочего дня забрал с собой. Украденное горожанин сдал в пункт приёма металла, выручив около пяти тысяч рублей.



Ранее он не судим. Раскрытию преступления способствовало наличие камер наружного видеонаблюдения на территории предприятия.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

