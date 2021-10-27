Он сдал украденное в пункт приёма металла
Оборудование для силовых трансформаторов украли с территории энергетической компании. В августе неизвестный украл из цеха высоковольтный ввод выключателя. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.
Установлена личность подозреваемого – 34-летнего работника.
Выяснилось, что мужчина пришёл на работу утром, до прихода коллег. Разобрав на более мелкие детали конструктивный элемент, он вынес его в сумке за территорию организации и после окончания рабочего дня забрал с собой. Украденное горожанин сдал в пункт приёма металла, выручив около пяти тысяч рублей.
Ранее он не судим. Раскрытию преступления способствовало наличие камер наружного видеонаблюдения на территории предприятия.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ работник предприятия украл оборудование
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Он сдал украденное в пункт приёма металла
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