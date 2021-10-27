В улан-удэнской колонии прошёл творческий конкурс

Осуждённые вспомнили отечественные мультфильмы
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся конкурс рисунков и поделок персонажей Российских и Советских мультфильмов, приуроченный к Международному дню анимации.
Конкурсные работы изготовлены из различных материалов. Своими руками осуждённые сделали поделки из пластилина, пластика, опилок, глины, а также сшили мягкие игрушки.
Заключительным мероприятием стал общий просмотр мультипликационных фильмов, а также тематическая выставка детской литературы и конкурс стендов наглядной агитации, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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