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В Москве покажут улан-удэнские детские спектакли

В Москве покажут улан-удэнские детские спектакли
Общество,  Фото:Александра Данилова
В столице России проходит большой детский фестиваль

Сегодня, 26 октября, в 19:00 на Третьей сцене Театра кукол Образцова в Москве состоится показ бэби-спектакля «Микрохи» (0+) Алмаза Садриева в рамках IV Международного большого детского фестиваля. Государственный русский драматический театр имени Бестужева не только представит постановку для самых маленьких зрителей, но и презентует участникам мероприятия свою бэби-инсталляцию, как продолжение работы с бэби-жанром.

В Москве проходит Международный большой детский фестиваль, инициатором которого в 2018 году стал народный артист России Сергей Безруков. Мероприятие собирает в столице лучшие спектакли для детей и подростков, отобранные на конкурсной основе со всей страны.

Русский драматический театр с бэби-спектаклем «Микрохи» (0+) Алмаза Садриева представлен в номинации «Лучший драматический спектакль для детей в младшей возрастной категории». Постановка для малышей от 0 до 4 лет появилась в репертуаре театра в прошлом году при поддержке Министерства культуры Бурятии и правительства республики в рамках творческой лаборатории «Территория РОСТа».

– Наш Русский драмтеатр впервые принимает участие в Большом детском фестивале, где представляет республику. «Микрохи» – значимый по многим пунктам спектакль. Он приглашает ребят окунуться в атмосферу театра; знакомит их с самыми маленькими обитателями нашего главного сокровища – озера Байкал, его микроорганизмами; и конечно, провозглашает право ребёнка на искусство в столь юном возрасте. То есть театр должен быть доступен даже малышам и говорить с ними на понятном театральном языке, – подчёркивает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Кроме того, в Москве бестужевцы презентуют и свою бэби-инсталляцию, которая сопровождает каждый показ бэби-спектаклей на сцене театра. В июне театр имени Бестужева был одним из немногих театров, кто вошёл в число участников и соорганизаторов Международного фестиваля-акции Baby biennale «0+», организованной Ассоциацией исполнительских искусств для маленьких зрителей «Калабала», поддержанной театрами России, СНГ и Европы.

Для участия в Baby biennale «0+» и была создана бэби-инсталляция – необычная игровая площадка, разработанная с помощью композиционных приёмов в искусстве. Она составлена из фрагментов картин русских авангардистов. Такая подача, по мнению разработчиков – режиссёра, психолога Алмаза Садриева, художника Павлы Петрушовой и режиссёра по пластике Евгения Якимова, – поможет детям соприкоснуться с искусством в интересной для них форме, будет способствовать развитию эстетического интеллекта.

- Погружаясь в инсталляцию, дети становятся первооткрывателями новых форм и смыслов. Она выходит за рамки создания конкретных бытовых предметов, как и детская фантазия, стремится к свободе форм и возможностей. Сейчас эта бэби-инсталляция также представлена на Большом детском фестивале в рамках презентации ассоциации «Калабала», как пример работы в бэби-жанре, - сообщили в пресс-службе театра.

В Улан-Удэ показы бэби-спектаклей запланированы на 5 ноября – «Мой дом» (0+) и 12 ноября – «Микрохи» (0+). Молодые мамы в возрасте до 22 лет могут купить билет по Пушкинской карте.
театр

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