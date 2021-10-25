В «Заповедном Прибайкалье» пройдёт географический диктант

Мероприятие пройдёт в ноябре



Здание дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», которое находится по адресу город Иркутск, ул. Байкальская, 291 «Б», получило статус официальной площадки по проведению географического диктанта, организованного Русским географическим обществом. Принять участие в написании диктанта очно на площадке смогут 20 человек.



Мероприятие состоится 14 ноября. Подать заявку на участие, узнать подробности проведения диктанта можно у специалистов отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», по телефону в Иркутске (3952) 350-615.



Для тех, кто уже сейчас желает выяснить степень своей готовности к географическому диктанту и проверить знания, доступна демонстрационная версия на официальном сайте Русского географического общества: dictant.rgo.ru (результат участник получает немедленно. Демонстрационная версия будет доступна до 23:59 13 ноября 2021 года).



Географический диктант проводится в России с 2015 года. В 2017 он стал международным: на вопросы акции ответили жители всех континентов, кроме Антарктиды (и даже космонавты на МКС). За все годы существования Геодиктанта его написали почти 1,8 миллиона человек, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

