 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 октября

24 октября

Популярное

В «Заповедном Прибайкалье» пройдёт географический диктант

В «Заповедном Прибайкалье» пройдёт географический диктант
Общество,  Фото:pexels.com
Мероприятие пройдёт в ноябре

Здание дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», которое находится по адресу город Иркутск, ул. Байкальская, 291 «Б», получило статус официальной площадки по проведению географического диктанта, организованного Русским географическим обществом. Принять участие в написании диктанта очно на площадке смогут 20 человек.

Мероприятие состоится 14 ноября. Подать заявку на участие, узнать подробности проведения диктанта можно у специалистов отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», по телефону в Иркутске (3952) 350-615.

Для тех, кто уже сейчас желает выяснить степень своей готовности к географическому диктанту и проверить знания, доступна демонстрационная версия на официальном сайте Русского географического общества: dictant.rgo.ru (результат участник получает немедленно. Демонстрационная версия будет доступна до 23:59 13 ноября 2021 года).

Географический диктант проводится в России с 2015 года. В 2017 он стал международным: на вопросы акции ответили жители всех континентов, кроме Антарктиды (и даже космонавты на МКС). За все годы существования Геодиктанта его написали почти 1,8 миллиона человек, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 
Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Прокуратура Бурятии выявила почти 500 нарушений при реализации нацпроектов
Прокуратура Бурятии выявила почти 500 нарушений при реализации нацпроектов
Общество, 25.10.2021
В надзорном органе озвучили основные статистические данные за январь – сентябрь 2021 года
Завершилась школьная акция «Улан-Удэ из трамвайного окна»
Завершилась школьная акция «Улан-Удэ из трамвайного окна»
Общество, 25.10.2021
Мероприятие было посвящено 355-летию основания города
Местами по Бурятии небольшой снег
Местами по Бурятии небольшой снег
Общество, 25.10.2021
По республике днём +6, +11, при осадках 0, +5
Прошёл кроссфит среди пожарных и спасателей Иркутского гарнизона
Прошёл кроссфит среди пожарных и спасателей Иркутского гарнизона
Общество, 24.10.2021
Около 40 бойцов в полном обмундировании отжимались, кантовали тракторные покрышки, перетаскивали специально утяжеленные песком пожарные рукава
В Улан-Удэ из горящей квартиры спасли женщину
В Улан-Удэ из горящей квартиры спасли женщину
Общество, 24.10.2021
Пожар произошёл на третьем этаже многоквартирного дома
В Слюдянке мужчина убил сожительницу и закопал её тело в огороде
В Слюдянке мужчина убил сожительницу и закопал её тело в огороде
Общество, 24.10.2021
До октября 2021 года об исчезновении женщины никто не знал
В Забайкалье полицейские вручили 8-летнему мальчику велосипед
В Забайкалье полицейские вручили 8-летнему мальчику велосипед
Общество, 24.10.2021
Они поблагодарили школьника за бдительность
В Улан-Удэ открылась выставка «ХЭЛ»
В Улан-Удэ открылась выставка «ХЭЛ»
Общество, 24.10.2021
Группа творческих людей создала работы, посвящённые бурятскому языку
В Бурятии жители отсудили компенсацию за смерть родственника
В Бурятии жители отсудили компенсацию за смерть родственника
Общество, 24.10.2021
Близкие погибшего обратились в суд спустя 10 лет после трагедии на железной дороге
Ещё 157 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Ещё 157 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, 24.10.2021
Скончались четыре пациента с COVID-19
180 мешков мусора, листьев собрали на бульваре «Сиреневом» в Улан-Удэ
180 мешков мусора, листьев собрали на бульваре «Сиреневом» в Улан-Удэ
Общество, 24.10.2021
Во время месячника чистоты в Железнодорожном районе прошло более 80 экологических акций

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^