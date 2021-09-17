Сода и порошок: Жителям Бурятии рассказали, как тушить пожар своими силами

Водой ни в коем случае нельзя тушить горящий бензин, керосин, масла
ГУ МЧС по Бурятии опубликовало правила, как потушить пожар своими силами.
При обнаружении возгорания всегда нужно звонить в пожарно-спасательную службы по телефону «101». Однако стоит учитывать тот факт, что вовремя обнаруженный пожар зачастую можно ликвидировать своими силами. Поэтому пока пожарные подразделения следуют на помощь, можно предпринять попытки к тушению. Однако приступать к ликвидации только в том случае, если это не будет угрожать жизни и здоровью.
Если огнетушителя под рукой нет можно воспользоваться подручными материалами.
Первое, что приходит в голову - это вода. Однако нужно помнить, что нельзя тушить водой возгорание электроприборов под напряжением. Сначала их нужно обесточить, а уже потом приступать к тушению. Кроме того, водой нельзя тушить горящий бензин, керосин, масла и другие жидкости, плотность которых меньше плотности воды. Эти жидкости всплывают на поверхности воды и продолжают гореть, увеличивая площадь горения при растекании воды. Более того, можно получить серьёзные ожоги от разлетающихся горящих брызг.
Наверняка в каждом доме имеется знакомая всем пищевая сода. Но далеко не все знают, что сода входит в состав порошковых огнетушителей. Она оттесняет кислород от очага горения выделяемым углекислым газом и тем самым способствует тушению возгорания. Содой можно тушить даже возгорания электроприборов под напряжением.
Для тушения возгорания можно воспользоваться также и поваренной солью, или стиральным порошком Эти вещества изолируют возгорание от кислорода, тем самым способствуя его затуханию.
Также для тушения возгорания в квартире можно применить цветочный грунт. Стоить отметить, что песок и земля с успехом применяются для тушения легковоспламеняющихся жидкостей, поэтому в автомобильных гаражах часто присутствует ящик с песком.
Плотная несинтетическая ткань, наброшенная на очаг, перекрывает доступ кислорода, благодаря чему способствует тушению возгорания. Если на человеке загорелась одежда, то используя такой способ возгорание можно потушить. Важно знать – что используя ткань в этом случае, ни в коем случае нельзя накрывать человека тканью с головой.
Сода и порошок: Жителям Бурятии рассказали, как тушить пожар своими силами
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