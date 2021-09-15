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В Улан-Удэ у школы №13 возводят стадион и спортивные площадки

В Улан-Удэ у школы №13 возводят стадион и спортивные площадки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Здесь появятся современное футбольное поле, хоккейная коробка и баскетбольная площадка

В микрорайоне Аршан в Улан-Удэ строят физкультурно-спортивный комплекс возле школы №13.

Здесь уже построили бетонные подпорные стенки стадиона и двух площадок, разровняли спецтехникой грунт. Все площадки находятся на разных уровнях и будут соединяться дорожками, пандусами, сообщили в пресс-службе мэрии.

Вскоре здесь появится современное футбольное поле, а по его периметру – беговые дорожки. Также в комплекс войдет хоккейная коробка, баскетбольная площадка и площадка для уличных тренажеров.

- Наша школа является социокультурным центром района, и этот объект очень кстати для наших учащихся и жителей микрорайона. Надеемся, что в ближайшее время комплекс будет воздвигнут, и мы все будем им пользоваться, - рассказывал ранее директор школы №13 Алдар Биликов.

Срок завершения строительства всех объектов запланирован до конца октября 2021 года.


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