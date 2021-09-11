Блог кардиолога из Бурятии признан лучшим в России

Оюна Донирова является врачом-кардиологом высшей категории, кандидатом медицинских наук



7-9 сентября прошла ежегодная всероссийская научно-практическая конференция «Кардиология на марше 2021», в рамках которой состоялся конкурс «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов».



- Рады сообщить, что заведующая отделением кардиологии № 1 Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Оюна Сергеевна Донирова заслуженно стала победителем этого престижного конкурса, - сообщают в Республиканской клинической больнице.



Оюна Донирова является врачом-кардиологом высшей категории, кандидатом медицинских наук.



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