В школах Иркутской области сформируют управляющие советы

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В них войдут педагоги, дети, родители и социальные партнёры



В школах Иркутской области появятся управляющие советы. Об этом сегодня, 3 сентября, заявил министр образования региона Максим Парфёнов во время подписания соглашения о сотрудничестве между региональным ведомством и всероссийской ассоциацией управляющих советов образовательных организаций России.



Как рассказал министр, Иркутская область одна из первых вошла в число пилотных регионов России по формированию и развитию государственно-общественного управления в образовательной системе региона, а также стандартизации деятельности управляющих советов в рамках построения единого образовательного пространства.



– В советы войдут как педагоги, дети и родители, так и социальные партнёры. Реальное участие управляющих советов в жизни школы позволяет сделать механизмы руководства образовательной организацией более прозрачными. Кроме того, даёт возможность влиять на принятие важных управленческих решений родительскому сообществу, ученикам, а также соцпартнёрам школы, с учётом интересов всех участников образовательных отношений, – отметил Максим Парфёнов.



Одной из ключевых задач ассоциации в рамках подписанного соглашения является информационно-правовое сопровождение деятельности управляющих советов в регионе и реализация совместных проектов в этой сфере, помощь в организации обучения взрослых по формированию общественных компетенций.



Подписано также соглашение между региональным министерством и институтом управления образованием Российской академии образования об организации работы стажировочной площадки для руководителей в сфере общего образования. Площадка будет создана на базе института развития образования Иркутской области для методического сопровождения и системного распространения успешного управленческого опыта. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

