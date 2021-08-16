От республики в финал прошли две команды
12 августа были подведены итоги первого этапа всероссийского проекта по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах РФ «Открой свою Россию». По решению конкурсной комиссии ими стали 33 продюсера впечатлений с 66 маршрутами, охватывающими все 8 федеральных округов и проходящие по 36 субъектам Российской Федерации.
Бурятия была представлена 6 продюсерами впечатлений и 11 туристскими маршрутами, часть из которых – межрегиональные. От Бурятии в финал прошли 2 продюсера впечатлений со своими командами и туристскими маршрутами по Бурятии:
1.Сандакова Надежда, специалист туристского информационного центра «Байкал», с двумя турмаршрутами «НеобыЧАЙная Бурятия» и «Этно-кольцо Бурятии»;
2. Сюч Игорь, тренд-футуролог, советник директора Тункинского национального парка, с двумя турмаршрутами «Зима кочевника» и «Летний Баргузин».
На завершающем этапе проекта конкурсная комиссия определит 30 маршрутов-победителей, а федеральное агентство по туризму выберет проекты, которым будет присвоен статус «Брендового маршрута всероссийского проекта». Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии.
Турмаршруты Бурятии вошли в финал проекта «Открой Россию»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителей наградят подарочными сертификатами
Спортсмены из Забайкалья представят край на чемпионате России в Екатеринбурге
От республики в финал прошли две команды
В Баян-Улгий введён карантин на 10 дней
Районный этап проводится с 1 сентября по 8 октября
На эти цели правительством РФ выделено региону 14 миллионов рублей
Первое место занял представитель лагеря «Огонёк»
После выздоровления змею и её детёнышей выпустили на волю
Нина Степановна Сдобнова скончалась на 99-м году жизни
Обе юбилярши – уроженки и жительницы Кяхтинского района
Они пробудут там до конца августа
Спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу»
Публичный показ трёх театральных эскизов состоится в конце октября
Зимние сельские игры, которые должны проходить раз в два года, вновь перенесли
Им найдут новые земельные участки