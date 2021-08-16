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Турмаршруты Бурятии вошли в финал проекта «Открой Россию»

Турмаршруты Бурятии вошли в финал проекта «Открой Россию»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
От республики в финал прошли две команды

12 августа были подведены итоги первого этапа всероссийского проекта по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах РФ «Открой свою Россию». По решению конкурсной комиссии ими стали 33 продюсера впечатлений с 66 маршрутами, охватывающими все 8 федеральных округов и проходящие по 36 субъектам Российской Федерации.

Бурятия была представлена 6 продюсерами впечатлений и 11 туристскими маршрутами, часть из которых – межрегиональные. От Бурятии в финал прошли 2 продюсера впечатлений со своими командами и туристскими маршрутами по Бурятии:
1.Сандакова Надежда, специалист туристского информационного центра «Байкал», с двумя турмаршрутами «НеобыЧАЙная Бурятия» и «Этно-кольцо Бурятии»;
2. Сюч Игорь, тренд-футуролог, советник директора Тункинского национального парка, с двумя турмаршрутами «Зима кочевника» и «Летний Баргузин».

На завершающем этапе проекта конкурсная комиссия определит 30 маршрутов-победителей, а федеральное агентство по туризму выберет проекты, которым будет присвоен статус «Брендового маршрута всероссийского проекта». Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии.
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