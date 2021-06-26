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В Бурятии назвали условия соблюдения режима тотальной самоизоляции

В Бурятии назвали условия соблюдения режима тотальной самоизоляции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В указ главы внесены дополнения

В пятницу, 25 июня, внесены дополнительные пункты в указ главы Бурятии о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, в частности, внесены уточнения по порядку перемещения граждан в период нерабочих недель с 27 июня по 11 июля, работе туристических объектов и порядку регистрации предприятий для получения согласования работы в этот период, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Порядок передвижения для жителей

Новые пункты указа дополнены подробным порядком перемещения граждан в связи с введением режима тотальной самоизоляции.

Лицам, находящимся на территории Бурятии, с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно, кроме имеющих сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции, предписано не покидать места проживания, за исключением следующих случаев:

-обращение за экстренной или неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

-следование к месту работы, которая не приостановлена, и обратно домой;

- осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Бурятии, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

- следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в этот период;

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;
 
- вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

- следование от места проживания к загородным жилым домам, дачным и садовым участкам и обратно;

- следование к близким родственникам в случае доставки им на дом продуктов питания или лекарственных препаратов, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти близких людей и иных случаях необходимости;

- занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров;

- прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

Лицам, находящимся на территории республики, необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а также при следовании к месту работы - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем.

Туризм в условиях самоизоляции

С 27 июня будет приостановлен приём и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения, за исключением:

- лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

- лиц, проживающих на момент 00:00 часов 27 июня 2021 года;

- организованных туристических групп и туристов, которые забронировали и заплатили за бронирование до 23 июня 2021 года за проживание в коллективных средствах размещения в период с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года.

Перечень организаций, осуществляющих эти туристические программы, утверждён министерством туризма Бурятии по согласованию с Роспотребнадзором.

Для заселения в коллективные средства размещения необходимо иметь результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, методом ИХА, полученные не ранее чем за 72 часа до дня заселения, либо сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

При передвижении по территории Бурятии иногородние туристы представляют однократно результаты исследования методом ПЦР, методом ИХА при заселении в коллективные средства размещения непосредственно после прибытия на территорию Республики Бурятия.

Посты контроля

С 27 июня будут выставлены посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на оз. Байкал, оз. Щучье, оз. Гусиное, оз. Торма, оз. Карасиное, в Тункинском районе в период с 27 июня по 11 июля.

Порядок допуска и осуществления деятельности для организаций

Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена решениями президента Российской Федерации, настоящим указом представлять в электронном виде сведения о количестве работников, в отношении которых были приняты решения о переводе на дистанционный режим на интернет-портале «Работающая Бурятия».

Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефонам министерств, иных исполнительных органов государственной власти, к сферам управления которых относится соответствующая организация.

Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями президента Российской Федерации, продолжают осуществление деятельности после подачи заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия», не дожидаясь одобрения.

Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом главы Бурятии, продолжают осуществление деятельности только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия».

Перечни организаций, которые продолжат работу в рамках указа президента России и указа главы Бурятии, приведены в приложении к указу главы Бурятии N183 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».

В организациях, деятельность которых не приостановлена, продолжат работу столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников на территории организации.

Список организаций, которым разрешено работать, можно посмотреть здесь. 
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