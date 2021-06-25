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В Бурятии появился полный список правил локдауна

В Бурятии появился полный список правил локдауна
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Опубликован новый указ главы Бурятии по борьбе с коронавирусом. В нём прописано, как республика будет жить во время локдауна

В четверг, 24 июня, опубликован указ главы Бурятии №183 «О дополнительных мерах по защите населения и территории республики от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением COVID-19», принятый взамен указу №37. Данный документ определяет объём ограничительных мер, организацию и порядок противоэпидемических мероприятий во время локдауна – с 27 июня по 11 июня.

Режим самоизоляции для граждан

Согласно требованиям указа, необходимо:

- Воздержаться от поездок за пределы РФ и в регионы, эпидемически неблагополучные по коронавирусной инфекции, в соответствии с информацией, размещенной на сайте управления Роспотребнадзора.

- Воздержаться от посещения любых массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных), посещения мест массового скопления людей, религиозных объектов.

Лицам, имеющим хронические заболевания, в период с 27 июня по 31 июля включительно соблюдать режим самоизоляции.

Неработающим лицам в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации, с 27 июня по 31 июля включительно соблюдать режим самоизоляции, за исключением выезда на дачи.

Для работающих лиц в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, перевод на дистанционную (удаленную) работу может осуществляться по согласованию с работодателем.

Для детей в возрасте до 14 лет включительно нахождение и передвижение по улицам допускается только в сопровождении взрослых.

Введён повсеместный масочный режим.

Рекомендовано организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период. Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Режим самоизоляции для предприятий с 27 июня по 11 июля

Приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений, предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход.

Закрыты парки, скверы, парковые зоны государственных учреждений культуры для посещения гражданами, за исключением их посещения гражданами в целях прохода не позднее чем до 20.00 часов.

Приостановили работу аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха.

Проведение федеральных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий минспорта России на 2021 год, разрешены без привлечения зрителей, при условии обеспечения контроля доступа участников на мероприятия при наличии лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Принято решение приостановить:

- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе размещенных в гостиницах и иных коллективных средствах размещения, за исключением обслуживания лиц, проживающих в них, а также на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов.

- работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров (в том числе работу в них системообразующих организаций (федеральных сетевых компаний) при соблюдении порядка, установленного пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»), детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, иных развлекательных заведений), предприятий непродовольственной-ной торговли, за исключением:

- аптек и аптечных пунктов;

- специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов, сим-карт); объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

- специализированных объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, рекомендуемый перечень которых установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

- допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента и (или) места проведения работ (без организации пунктов выдачи товара). Прием заявок осуществлять удаленно, посредством телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Исключение составляют товары, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

Также на этот срок приостановлена работа:

- кинотеатров.
- компьютерных клубов.
- СПА-салонов, массажных салонов, маникюрных салонов, соляриев, салонов красоты, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, химчисток и иных предприятий, оказывающих бытовые услуги, бассейнов, термальных бассейнов.
- хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по ремонту и сервисному обслуживанию, автомойке транспортных средств, за исключением объектов, задействованных в рамках исполнения договоров с предприятиями и организациями, не приостановившими деятельность.
- других организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, за исключением организаций, указанных в приложении № 4 к указу.
- приостановлена работа образовательных организаций по программам дополнительного образования.
- образовательным организациям всех форм собственности, реализующих программы дополнительного образования, осуществлять оказание услуг по дополнительному образованию в дистанционном режиме.
- приостановлено очное оказание услуг в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных комплексах, фитнес-клубах, занятия физической культурой и спортом, за исключением подготовки членов сборных Республики Бурятия, Российской Федерации к спортивным соревнованиям.
- запрещено проведение репетиций, групповых и индивидуальных занятий творческими коллективами всех организационно-правовых форм.

Перечень организаций, на которые не распространяются ограничения

1. Непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса.

2. Медицинские и аптечные организации.

3. Организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей.

4. Операторы почтовой, сотовой, фиксированной и спутниковой связи.

5. Организации, представляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации.

6. Организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на территории Республики Бурятия, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Республики Бурятия.

7. Организации, оказывающие ритуальные услуги.

8. Организаций, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения.

9. Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

10. Организации, осуществляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

11. Организации, обеспечивающие население продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости.

12. Организации, задействованные для строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территории Республики Бурятия в рамках исполнения государственных или муниципальных контрактов, заключенных до вступления в силу настоящего указа, реализации национальных проектов, федеральных и государственных программ, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, концессионных соглашений.

13. Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

14. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия.

15. Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия.

16. Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия.

17. Организации, осуществляющие реализацию строительных, отделочных материалов и инструментов на условиях дистанционной доставки.

18. Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки.

19. Предприятия, осуществляющие аэропортовую деятельность и авиационные перевозки.

20. Организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают торговые, складские услуги, транспортно-логистические услуги.

21. Организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения от болезней, общих для человека и животных; организации, занимающиеся отловом животных без владельцев.

22. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и поставку твердого, жидкого, газового топлива, а также предприятия, осуществляющие их доставку.

23. Организации системы нефтепродуктообеспечения.

24. Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия.

25. Адвокаты, следующие для производства неотложных следственных действий и на судебные заседания безотлагательного характера.

26. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

27. Организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования и техники.

28. Специализированные организации розничной торговли, реализующие оптико-офтальмологические изделия (салоны оптики).

29. Системообразующие организации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»).

Туристическая отрасль и детский отдых

Деятельность санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, санаториев, гостиниц и иных средств размещения разрешили осуществлять при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также представления в электронном виде сведений на интернет-портале «Работающая Бурятия».

Деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа осуществлять при условии их наполняемости не более 75 % от проектной вместимости организации отдыха детей, деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа осуществлять при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Приостановлена до особого распоряжения деятельность лагерей палаточного типа и лагерей с дневным пребыванием.

В 2021 году открытие стационарных лагерей осуществляется по решению штаба. Санаторно-курортные организации, являющиеся градообразующими, определяют перечень сотрудников, подлежащих лабораторному обследованию на COVID-19, и периодичность его проведения по согласованию с управлением Роспотребнадзора.

Приостановлен с 27 июня по 11 июля включительно прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения, за исключением:

- лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;
- лиц, проживающих на момент 00.00 часов 27 июня, а также организованных туристических групп;
- коллективных средств размещения, которые зарегистрированы на интернет-портале «Работающая Бурятия» и в которых туристам забронировано и оплачено бронирование до 23 июня за проживание в период с 27 июня 2021 года по 11 июля.

Ограничения не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по приему и размещению организованных туристических групп в рамках развития внутреннего и въездного туризма на территории Республики Бурятия, при строгом соблюдении рекомендаций по профилактике распространения COVID-19.

Для заселения в коллективное средство размещения туристу необходимо иметь результаты лабораторного обследования на коронавирус методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня заселения.

Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля приём и размещение граждан в санаторно-курортных учреждениях Республики Бурятия, за исключением лиц, получающих медицинскую помощь по санаторно-курортным и оздоровительным путёвкам. Прием и размещение указанных лиц осуществлять при получении сведений, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции, а также отсутствие контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней до дня размещения.

Посты по дороге на Байкал 

С 27 июня будут стоять посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на оз. Байкал, оз. Щучье, оз. Гусиное в период по 11 июля.

Основаниями для выезда из Улан-Удэ на территорию вышеуказанных муниципальных образований являются наличие у граждан прописки, документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение (жилой дом), дачный садовый участок, расположенных на соответствующей территории, а также следование в составе организованной туристической группы к месту коллективного размещения.

Указ вступает в силу с 27 июня.


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