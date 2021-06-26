В Бурятии впервые зарегистрировано более 300 случаев заражения COVID-19 за сутки



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3320 коек: занято – 3034, свободно – 286 коек. Занятость коечного фонда составляет 91,4%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17 059 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1131 человек, в том числе 20 из них скончались за прошедшие сутки. Среди умерших в возрасте до 65 лет – 1 человек, в возрасте 65 лет и старше - 19 человек, все - не вакцинированные против коронавирусной инфекции, отметили в оперштабе.



Всего в республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 170 881 человек (остаток 14 169). Завершили вакцинацию 131 258. Остаток второго компонента – 53 792 единицы.



Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 июня по 11 июля в Бурятии начинает действовать режим жёстких ограничительных мероприятий. Приостанавливается работа всех предприятий, исключения сделали лишь для некоторых из них, полный список можно посмотреть Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3320 коек: занято – 3034, свободно – 286 коек. Занятость коечного фонда составляет 91,4%.По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17 059 человек.Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1131 человек, в том числе 20 из них скончались за прошедшие сутки. Среди умерших в возрасте до 65 лет – 1 человек, в возрасте 65 лет и старше - 19 человек, все - не вакцинированные против коронавирусной инфекции, отметили в оперштабе.Всего в республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 170 881 человек (остаток 14 169). Завершили вакцинацию 131 258. Остаток второго компонента – 53 792 единицы.Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 июня по 11 июля в Бурятии начинает действовать режим жёстких ограничительных мероприятий. Приостанавливается работа всех предприятий, исключения сделали лишь для некоторых из них, полный список можно посмотреть по ссылке . Для жителей вводится режим тотальной самоизоляции.





По данным управления Роспотребнадзора на утро 26 июня в Бурятии зарегистрированобольных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Суточный прирост впервые за всё время с начала пандемии составилИз общего числа больных 52% (22 415) приходится на жителей Улан-Удэ.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 216 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.Число контактных лиц – 15 772 человек.По данным министерства здравоохранения Бурятии всего выздоровели от COVID-19 – 40 432 человек, в том числе за последние сутки 116 человек, дополнительно сняты с наблюдения 573 чел.В стационарах республики получают лечение 3034 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 2705. В отделениях реанимации находится 173 пациента (из них старше 65 лет – 88), на ИВЛ – 133 пациента (из них старше 65 –62), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 98.