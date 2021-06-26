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В Бурятии впервые зарегистрировано более 300 случаев заражения COVID-19 за сутки

В Бурятии впервые зарегистрировано более 300 случаев заражения COVID-19 за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки скончались 20 пациентов с коронавирусом

По данным управления Роспотребнадзора на утро 26 июня в Бурятии зарегистрировано 43 314 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Суточный прирост впервые за всё время с начала пандемии составил 305 больных.

Из общего числа больных 52% (22 415) приходится на жителей Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 216 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Число контактных лиц – 15 772 человек.

По данным министерства здравоохранения Бурятии всего выздоровели от COVID-19 – 40 432 человек, в том числе за последние сутки 116 человек, дополнительно сняты с наблюдения 573 чел.

В стационарах республики получают лечение 3034 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 2705. В отделениях реанимации находится 173 пациента (из них старше 65 лет – 88), на ИВЛ – 133 пациента (из них старше 65 –62), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 98.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3320 коек: занято – 3034, свободно – 286 коек. Занятость коечного фонда составляет 91,4%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17 059 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1131 человек, в том числе 20 из них скончались за прошедшие сутки. Среди умерших в возрасте до 65 лет – 1 человек, в возрасте 65 лет и старше - 19 человек, все - не вакцинированные против коронавирусной инфекции, отметили в оперштабе.

Всего в республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 170 881 человек (остаток 14 169). Завершили вакцинацию 131 258. Остаток второго компонента – 53 792 единицы.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 июня по 11 июля в Бурятии начинает действовать режим жёстких ограничительных мероприятий. Приостанавливается работа всех предприятий, исключения сделали лишь для некоторых из них, полный список можно посмотреть по ссылке. Для жителей вводится режим тотальной самоизоляции. 

коронавирус профилактика
 
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