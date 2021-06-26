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На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ установят пост контроля

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ установят пост контроля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Перед озёрами республики  также будут работать посты контроля

С 27 июня до 11 июля в Бурятии будут выставлены посты контроля для ограничения доступа людей к местам отдыха на озёра Байкал, Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, в Тункинском районе, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

На Верхней Березовке в Улан-Удэ устанавливают пост для контроля выезда населения к местам отдыха, сообщили в пресс-службе администрации города.

- В соответствии с указом № 37 главы Бурятии стационарный контрольно-пропускной пост по ограничению движения транспортных средств в зоны отдыха на Байкале начнёт работу в воскресенье, - сообщает управление по ЧС администрации Улан-Удэ.

На посту будут работать сотрудники администрации Улан-Удэ и ГИБДД.

В прошлом году на Верхней Берёзовке уже работал такой пост.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим нерабочих дней введён в республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.

Все условия соблюдения режима тотальной самоизоляции в Бурятии можно посмотреть по ссылке. 

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