В Бурятии заявили о гигантских масштабах проблемы самоволок

В республике растёт число самовольных занятий земельных участков
Жители Бурятии продолжают самовольно занимать земельные участки, сообщает пресс-служба управления Росреестра.
Только в первом квартале 2021 года сотрудники Росреестра выявили 151 нарушение по фактам самовольного занятия земельных участков. Это на 16% выше показателя первого квартала 2020 года. Самовольное занятие земельных участков – самое распространённое нарушение земельного законодательства у жителей Бурятии, отмечают в ведомстве.
За самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Минимальный размер штрафа для граждан составляет пять тысяч рублей, для юридических лиц - 100 тысяч.
В случае, если гражданин не устранит нарушение в установленный предписанием инспектора срок, минимальный размер штрафа, наложенного мировым судом, составит 10 тысяч рублей, за повторное неисполнение предписания в течение года – 30 тысяч.
В первом квартале 2021 года за самовольное занятие земельных участков по ступившим в законную силу постановлениям наложено штрафов на сумму 260 тысяч рублей, взыскано 189 тысяч рублей.
Заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии Саяна Галданова отмечает:
«Проблема самовольного занятия земель в Бурятии приобрела гигантские масштабы. Одно такое правонарушение влечет за собой массу проблем.
Во-первых, нарушаются права настоящего собственника: он не может заехать на свой участок, построить дом, использовать в своих целях. Был случай, когда сотрудница банка захватила несколько земельных участков. В итоге семья, которая приобрела землю, долгое время не могла заехать на свой участок и начать строительство дома.
Во-вторых, самовольные постройки возводятся с многочисленными нарушениями. Нарушаются градостроительные нормы: самоволки препятствуют созданию социально значимых объектов - канализационных сетей, больниц, дорог, стадионов и т.д. Нарушаются санитарные нормы: самоволки возводятся в санитарно-защитных зонах, под линиями ЛЭП, на особо ценных сельхозземлях. Тем самым самовольщики ставят под угрозу здоровье и жизни своих семей и наносят вред природе. Нарушаются правила пожарной безопасности: дома возводятся без противопожарных разрывов и огонь в случае пожара быстро переносится с дома на дом. Также из-за самовольщиков происходит заужение дорог, что ставит под угрозу жизни людей, ведь ни карета «скорой помощи», ни пожарная машина, ни другие службы проехать не могут.
В-третьих, нарушается принцип социальной справедливости: те земли, которые заняты самовольно, невозможно предоставить другим лицам, которые нуждаются в жилье и стоят в очереди на их приобретение, поскольку земли обременены.
В-четвёртых, «самоволки» негативно сказываются на внешнем облике города».
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2015 года в Улан-Удэ произошёл скандал со сносом самоволки в ДНТ «Цагатуй» на Левом берегу. Приставы, приехавшие разбирать дом, столкнулись с озлобленной толпой членов дачного товарищества. Они угрожали приставами шаманскими проклятиями и высказывали другие различные угрозы.
Одна из владельцев сносимого дома, педагог вуза, обкидывала приставов камнями и щебнем, ударила сотрудника, в результате на неё было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако дело прекратили, поскольку пострадавший пристав «по-человечески пожалел» и простил агрессивную самовольщицу в суде.
В Бурятии заявили о гигантских масштабах проблемы самоволок
Общество, Фото:
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