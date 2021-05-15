Инна Ивахинова поделилась воспоминаниями о том, как стала лучшей в Европе







Сейчас Инна руководит своей шахматной школой. Также с 2018 года она депутат Народного Хурала, куда прошла по партийному списку «Единой России».



Женский международный гроссмейстер, президент федерации шахмат Бурятии Инна Ивахинова поделилась воспоминаниями о том, как победила на первенстве Европы в 2007 году. На воспоминания её подтолкнуло чувственное исполнение гимнов на открытии чемпионата России по женской борьбе в Улан-Удэ.Первенство Европы в 2007 году проходило в Хорватии. Благоприятным знаком для шахматистки стал как раз гимн Бурятии в начале дороги.- Летела до Москвы из Иркутска. Родители провожали на поезд до Иркутска, и вместо стандартного невнятного объявления девушки на вокзале заиграл гимн Бурятии. Очень неожиданно и приятно было его услышать через громкоговоритель. И я поняла, что это знак, - рассказала Инна Ивахинова.В московском аэропорту она встретилась с делегацией сборной России. Инна была одна, без тренера. С 16 лет она начала ездить на турниры самостоятельно.- Нам приходилось готовиться к турам по интернету. Турнир складывался для меня очень благоприятно, я была в форме. Перед последним туром имела 6,5 (или 6) очков из 8. Столько же было и у моей соперницы, международного мастера из Литвы, мы делили 1-2 место. В последнем туре нам предстояло сыграть между собой. Я играла чёрными, ничья меня не устраивала, по дополнительным показателям, я становилась лишь второй, - вспоминает Инна Ивахинова.Перед последним туром был выходной, в этот день шахматистка практически не выходила из номера, готовясь к решающему бою.- Заключительный тур был очень напряжённый, я разыграла любимый вариант Найдорфа в сицилианской защите. Партия длилась больше пяти часов и транслировалась в онлайне, Бурятия следила за мной, - рассказала Инна.Спустя пять напряженных часов она одержала победу, завоевал титул победительницы первенства Европы во второй раз.- В тот момент, когда на награждении я встала на пьедестал почета с российским флагом, заиграл гимн России! Это были непередаваемые ощущения! Наверное, ради этого момента и работают спортсмены. В этот миг ты понимаешь, что была на верном пути, все делала правильно. Преодолевая все преграды, двигалась дальше. И сейчас всегда с особым трепетом в душе слушаю гимны Бурятии и России, - поделилась Инна Ивахинова.