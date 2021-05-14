Телефон пропавших быстро разрядился
Накануне в единую дежурную диспетчерскую службу в Тулунском районе Иркутской области обратилась заблудившаяся в лесу женщина. Она рассказала, что с двумя детьми потерялась в лесу неподалёку от посёлка Харгажин.
На розыск незамедлительно были мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из числа полицейские. Ночью поисковая группа выехала в лес. Связаться с заблудившейся семьёй было нельзя – телефон звонившей уже был недоступен.
Полицейские, включив сирену, прочесывали территорию и нашли людей.
Выяснилось, что женщина вместе с сыном и дочерью отправилась в лес искать ушедший с пастбища скот. Вскоре стемнело, они не смогли сориентироваться на местности и заблудились.
За своевременно оказанную помощь семья поблагодарила полицейских, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области нашли потерявшихся в лесу мать с детьми
Общество, Фото:
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