В Иркутской области нашли потерявшихся в лесу мать с детьми

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Телефон пропавших быстро разрядился



Накануне в единую дежурную диспетчерскую службу в Тулунском районе Иркутской области обратилась заблудившаяся в лесу женщина. Она рассказала, что с двумя детьми потерялась в лесу неподалёку от посёлка Харгажин.



На розыск незамедлительно были мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из числа полицейские. Ночью поисковая группа выехала в лес. Связаться с заблудившейся семьёй было нельзя – телефон звонившей уже был недоступен.



Полицейские, включив сирену, прочесывали территорию и нашли людей.



Выяснилось, что женщина вместе с сыном и дочерью отправилась в лес искать ушедший с пастбища скот. Вскоре стемнело, они не смогли сориентироваться на местности и заблудились.



За своевременно оказанную помощь семья поблагодарила полицейских, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





