Порывы ветра будут достигать 18 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 мая по республике преимущественно без осадков, днём по юго-западу и Прибайкалью местами кратковременные дожди. Ветер ночью западный 5-10, днём северо-западный 7-12, местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -2,-7, днём +16,+21, местами +8,+13.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 6-11, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью около 0, днём +17,+19.
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, Фото:
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Общество, 15.05.2021
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