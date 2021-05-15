В Бурятии сохранится ветреная погода

Порывы ветра будут достигать 18 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 мая по республике преимущественно без осадков, днём по юго-западу и Прибайкалью местами кратковременные дожди. Ветер ночью западный 5-10, днём северо-западный 7-12, местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -2,-7, днём +16,+21, местами +8,+13.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 6-11, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью около 0, днём +17,+19.

