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Полумарафон в Ангарске пробегут более 2000 человек

Полумарафон в Ангарске пробегут более 2000 человек
Общество,  Фото:pixabay.com
Все участники забега получат медали

Более двух тысяч человек примут участие в Ангарском полумарафоне. Об этом рассказали на оргкомитете, который прошёл сегодня, 14 мая, в мэрии Ангарска. Массовое спортивное мероприятие состоится 29 мая и станет частью большого праздника, посвящённого юбилею города. Предусмотрено три дистанции: на 3, 10 и 21 км, а также детский забег на 500 метров.

- Уже завершилась онлайн-регистрация на 10 км. Заявки подали 300 человек. На самую длинную дистанцию – 21 км – также заканчиваются стартовые слоты. Самым многочисленным будет забег на 3 км, мы подготовили 1000 номеров. Регистрация на детский забег состоится в день мероприятия, – рассказала начальник управления по физической культуре и спорту администрации Ирина Неверова.

Выдача стартовых пакетов начнётся в 8:30. Торжественное открытие состоится на 10:20. Сразу после этого для всех участников проведут разминку. В 10:40 первыми стартуют самые маленькие участники. В 11:00 участники отправятся на дистанцию 3 км, спустя 10 минут – старт на 10 и 21 км.

Дистанция полумарафона проложена вдоль улицы Алешина, через Бакинскую, разворот предусмотрен в пойме реки Китой, затем по обратному маршруту до места старта. Помогать ориентироваться на трассе будут волонтёры. Пункты питания и питья будут организованы на старте и в месте разворота.

Каждый участник забега получит медаль. Победители – призы. Награждение на дистанциях 10 и 21 км состоится в 13:30.

В связи с проведением спортивного мероприятия ориентировочно с 8:30 до 14:00 будет перекрыто движение по улице Алёшина от торгового центра «Медео» до автозаправочной станции в 32 микрорайоне. Кроме того, с 27 мая по 30 мая перекроют улица Радужная на пересечении с улицей Алёшина. Там будет установлена сцена, где вечером 29 мая состоится праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

Возрастное ограничение 0+
марафон забег легкая атлетика спорт Ангарск Иркутская область
 
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