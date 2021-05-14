В Улан-Удэ пройдут «Дни Эрмитажа»

Грандиозное событие приурочено к празднованию столетия республики



С 26 по 29 мая в Бурятии впервые пройдёт музейный фестиваль «Дни Эрмитажа в Улан-Удэ».



Одним из главных событий программы станет открытие в национальном музее республики выставки шедевров из собрания государственного Эрмитажа – «Екатерина Великая». Она посвящёна российской императрице Екатерине II, внёсшей значительный вклад в историю развития Восточной Сибири и Забайкалья. На выставке будут представлены знаменитые живописные работы XVIII века – «Портрет Екатерины II» Федора Степановича Рокотова, «Аллегорическое изображение побед России в войне с Турцией 1768-1774 годов» Генриха Бухгольца, «Вид на Дворцовую набережную со Стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге» Иоганна Георга де Майра. Уникальным экспонатом выставки станет письменный прибор мастера Иоганна Эриксона Фальке, принадлежавший Екатерине II. Серебряный письменный прибор был преподнесён императрице одним из государственных деятелей второй половины XVIII века Иваном Перфильевичем Елагиным. Несомненно, этот набор не раз использовался Екатериной II в работе над государственными бумагами, и с его помощью были подписаны указы для страны и многие письма. Выставка будет работать с 26 мая по 26 июля.



В рамках «Дней Эрмитажа» для всех желающих будут проводиться авторские экскурсии и мастер-классы от научных сотрудников музея. Куратор выставки – Наталья Бахарева, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры государственного Эрмитажа, прочитает в Эрмитажном лектории серию лекций об истории жизни, личности великой императрицы Екатерины II и её эпохе.



Гости и жители республики смогут посетить «кинотеатр Эрмитажа», где будут показаны фильмы, которые рассказывают об истории создания Эрмитажа, формировании его коллекции основательницей Екатериной Великой, о памятниках одного из крупнейших в мире музея. А также познакомиться с новыми изданиями государственного Эрмитажа: научными трудами, каталогами коллекций и выставок из «Эрмитажной библиотеки».



В онлайн-режиме пройдёт виртуальная встреча волонтёров Эрмитажа и учреждений культуры республики, а также «культурный мост Санкт-Петербург – Улан-Удэ» – презентация проектов молодёжного образовательного центра Эрмитажа.



Для профессиональной аудитории, музейных работников и научного сообщества пройдут мастер-классы реставраторов, где своим опытом поделятся художники-реставраторы лаборатории научной реставрации фотографических материалов Эрмитажа. Программу дополнят деловой семинар с участием ведущих специалистов Эрмитажа, круглый стол «Восточная Сибирь в эпоху Екатерины Великой» с участием ученых ИМБТ СО РАН, ИГУ и презентация конкурса профессионального мастерства для журналистов и СМИ ТВ сфере культуры «Искусный глагол имени В.Ю. Матвеева». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



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