Документальный фильм снимают в Тункинском районе Бурятии

Режиссёр Денис Жемчугов уже не в первый раз приезжает в Тунку



В Тункинском районе Буоятии свой очередной документальный фильм об интересных людях, об истории долины снимает красноярский кинодокументалист Денис Жемчугов. Об этом сообщает паблик tunkaonline.



Съёмки прошли в разных местах долины. К примеру, 9 мая они проводились в селе Никольск, 10 мая - в Шимках.



- Пожелаем новых творческих вершин режиссёру, оператору Денису Жемчугову, уже не в первый раз приезжающему в Тунку, - говорится в паблике.

