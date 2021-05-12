Режиссёр Денис Жемчугов уже не в первый раз приезжает в Тунку
В Тункинском районе Буоятии свой очередной документальный фильм об интересных людях, об истории долины снимает красноярский кинодокументалист Денис Жемчугов. Об этом сообщает паблик tunkaonline.
Съёмки прошли в разных местах долины. К примеру, 9 мая они проводились в селе Никольск, 10 мая - в Шимках.
- Пожелаем новых творческих вершин режиссёру, оператору Денису Жемчугову, уже не в первый раз приезжающему в Тунку, - говорится в паблике.
Документальный фильм снимают в Тункинском районе Бурятии
Общество, Фото:
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